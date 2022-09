Graf Franz-Josef Waldburg-Zeil verstorben

Am Dienstag verstarb das Oberhaupt der Waldburg-Zeils, ein direkter Nachfahre der Habsburger, im Alter von 95 Jahren.

Schwarze Fahnen in Hohenems: Franz-Josef Waldburg-Zeil ist tot. Der gebürtige Franz Josef Vitus Xaver Georg Wunibald Graf von Waldburg zu Zeil und Hohenems, geboren am 7. März 1927 in Chur (CH), verstarb am Dienstagabend im Kreis seiner Familie.