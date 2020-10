Grätzl-Analyse - Trostviertel geht mit Bezirk konform und wählte SPÖ

Das Trostviertel tickt bei der Gemeinderatswahl genau so wie Favoriten: Wie im 10. Bezirk generell entschieden sich die meisten Wähler für die SPÖ. Die Sozialdemokraten erreichten 47,05 Prozent im Grätzl rund um die Troststraße. Dieses Ergebnis liegt indes etwas unter dem Abschneiden im Gesamtbezirk (48,4 Prozent.

Wie im Bezirk auf Platz zwei liegt die ÖVP mit 16,07 Prozent im Grätzl. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die FPÖ, was ihrer Platzierung im 10. Bezirk entspricht. Mit 10,55 Prozent im Trostviertel lukrierten die Freiheitlichen viel mehr Stimmen als in Favoriten.