Grätzl-Analyse - Stuwerviertel im Bezirkstrend, nämlich rot

Im Stuwerviertel hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 2. Bezirk gesamt die meisten Stimmen erhalten. Im Stadtteil beim Praterstern gab es 44,48 Prozent für die Sozialdemokraten. Sie schneiden so etwas besser ab als in der Leopoldstadt gesamt (42,49 Prozent).

Wie im Bezirk auf Platz zwei liegen die Grünen mit 16,06 Prozent im Grätzl. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 2. Bezirk entspricht. Mit 12,4 Prozent im Stuwerviertel lukrierte die Volkspartei aber weniger Stimmen als in der Leopoldstadt.