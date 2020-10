Grätzl-Analyse - SPÖ wie im 2. Bezirk mit den meisten Stimmen im Afrikanerviertel

So wie im Gesamtbezirk hat die SPÖ im Afrikanerviertel bei der Gemeinderatswahl die meisten Stimmen gesammelt. Die Sozialdemokraten erreichten 41,92 Prozent im Dreieck zwischen Taborstraßefl, Praterstraße und Heinestraße. Dieses Ergebnis liegt indes unter dem Abschneiden im Gesamtbezirk (45,07 Prozent.

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Grätzl auf den selben Namen: die Grünen mit 21,11 Prozent. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 2. Bezirk entspricht. Die Volkspartei fuhr im Afrikanerviertel mit 13,14 Prozent ähnlich viele Stimmen ein wie in der Leopoldstadt.