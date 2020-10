Grätzl-Analyse - SPÖ wie im 10. Bezirk mit den meisten Stimmen am Wienerfeld

Grätzl und Bezirk sind sich einig: Am Wienerfeld wird die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 10. Bezirk in Führung. Für die Sozialdemokraten gab es am Wienerfeld 46,75 Prozent. Dieses Ergebnis liegt indes etwas unter dem Abschneiden im Gesamtbezirk (48,4 Prozent.

Der zweite Platz ging wie im Bezirk an die ÖVP mit 18,77 Prozent im Grätzl. Den dritten Stockerlplatz nimmt die FPÖ ein, genauso wie im 10. Bezirk. 13,97 Prozent der Urnenwähler am Wienerfeld machten ein Kreuzerl bei den Freiheitlichen.

Die restlichen Plätze teilen sich das Team HC Strache (6,49 Prozent), die Grünen - 3,74 Prozent - und die NEOS mit 3,2 Prozent auf. Die übrigen kandidierenden Listen kamen gemeinsam auf 4,74 Prozent.

Mit 5 429 Wahlberechtigten ist das Wienerfeld ein Grätzl von durchschnittlichem Zuschnitt.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert, die Bezirksergebnisse wurden nach Auszählung der Wahlkarten aktualisiert. Für Grätzl und Gemeindebauten auf Sprengelbasis können nur die Stimmen der Urnenwahl herangezogen werden, nicht aber die Wahlkarten.