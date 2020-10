Grätzl-Analyse - SPÖ regiert im Karmeliterviertel

Im Karmeliterviertel ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl stimmenstärkste Partei, genau so wie auf Bezirksebene. Die Sozialdemokraten erreichten 38,19 Prozent im beliebten Marktgrätzl. Verglichen mit dem Ergebnis in der Leopoldstadt (45,07 Prozent) ist das aber ein niedrigeres Resultat.

Platz 2 ging wie im Bezirk an die Grünen mit 24,36 Prozent im Grätzl. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 2. Bezirk entspricht. Mit 12,81 Prozent im Karmeliterviertel lukrierte die Volkspartei ähnlich viele Stimmen wie in der Leopoldstadt.