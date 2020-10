Grätzl-Analyse - SPÖ regiert auf der Hasenleiten

Grätzl und Bezirk sind sich einig: Auf der Hasenleiten wird die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 11. Bezirk in Führung. 44,39 Prozent erhielten die Sozialdemokraten im geschichtsträchtigen Grätzl im 11. Bezirk. Damit liegen sie unter ihrem Ergebnis in Simmering (46,25 Prozent).

Platz 2 ging wie im Bezirk an die FPÖ mit 18,49 Prozent im Grätzl. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 11. Bezirk entspricht. 12,45 Prozent der Urnenwähler auf der Hasenleiten machten ein Kreuzerl bei der Volkspartei.