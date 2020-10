Grätzl-Analyse - SPÖ regiert am Wienerberg

Die Wählerherzen am Wienerberg schlagen bei der Gemeinderatswahl ähnlich wie im ganzen 10. Bezirk. Im Grätzl am Wasserturm gab es 49,62 Prozent für die Sozialdemokraten. Ein Ergebnis, das sich etwas besser ausnimmt als im gesamten 10. Bezirk (48,4 Prozent).

Mit 15,22 Prozent im Grätzl landete auf Platz zwei wie im Bezirk die ÖVP. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die FPÖ, was ihrer Platzierung im 10. Bezirk entspricht. Die Freiheitlichen fuhren am Wienerberg mit 11,45 Prozent etwas mehr Stimmen ein als in Favoriten.