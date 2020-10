Grätzl-Analyse - SPÖ in Strebersdorf wie im 21. Bezirk stärkste Kraft

So wie im Gesamtbezirk hat die SPÖ in Strebersdorf bei der Gemeinderatswahl die meisten Stimmen gesammelt. Für die Sozialdemokraten gab es im Bezirksteil zwischen Donau und Bisamberg 44,52 Prozent. Das ist ein schlechteres Abschneiden als in Floridsdorf (46,12 Prozent).

Mit 20,17 Prozent im Grätzl landete auf Platz zwei wie im Bezirk die ÖVP. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die FPÖ, was ihrer Platzierung im 21. Bezirk entspricht. Die Freiheitlichen fuhren in Strebersdorf mit 11,62 Prozent ähnlich viele Stimmen ein wie in Floridsdorf.

Auf Rang vier, fünf und sechs reihen sich die NEOS mit 5,65 Prozent ein, die Grünen (5,43 Prozent) sowie das Team HC Strache mit 4,9 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen kamen gemeinsam auf 5,94 Prozent.

In Strebersdorf leben 5 881 bei der Gemeinderatswahl berechtigte Bürger - damit liegt das Grätzl relativ im Schnitt.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert. Es gilt zu beachten, dass für Grätzl und Gemeindebauten ausschließlich die Stimmen der Urnenwahl herangezogen werden können, nicht aber die Wahlkarten.