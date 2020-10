Grätzl-Analyse - SPÖ in Gumpendorf wie im 6. Bezirk stärkste Kraft

In Gumpendorf ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl stimmenstärkste Partei, genau so wie auf Bezirksebene. Die Sozialdemokraten erreichten 38,74 Prozent im großen Grätzl zwischen Mariahilfer Straße und Wienzeile von der Otto-Bauer-Gasse bis zum Gürtel. Damit unterscheidet sich ihre Performance kaum von jener in Mariahilf mit 39,09 Prozent.

Platz 2 ging wie im Bezirk an die Grünen mit 22,67 Prozent im Grätzl. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 6. Bezirk entspricht. 15,73 Prozent der Urnenwähler in Gumpendorf machten ein Kreuzerl bei der Volkspartei.

Die weiteren Plätze nehmen die NEOS mit 7,65 Prozent ein, die FPÖ mit 4,68 Prozent und das Team HC Strache mit 2,16 Prozent. Die kleinen, nicht im Gemeinderat vertretenen Parteien vereinten 6,91 Prozent der Stimmen auf sich.

In Gumpendorf leben 13 752 bei der Gemeinderatswahl berechtigte Bürger - damit ist das Grätzl ein eher großes.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert. Es gilt zu beachten, dass für Grätzl und Gemeindebauten ausschließlich die Stimmen der Urnenwahl herangezogen werden können, nicht aber die Wahlkarten.