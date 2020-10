Grätzl-Analyse - SPÖ in der Krieau wie im Bezirk auf Platz eins, Nummer zwei aber ÖVP

Kein Ausreißer in der Krieau für die SPÖ - sie wurde wie im 2. Bezirk stärkste Partei bei der Gemeinderatswahl. Im Pratergrätzl erhielten die Sozialdemokraten 54,08 Prozent. Sie schneiden so deutlich besser ab als in der Leopoldstadt gesamt (42,49 Prozent).

Im Bezirk nur auf dem dritten Platz, schaffte die ÖVP im Grätzl ein viel besseres Ergebnis und mit 14,53 Prozent Platz zwei. Nummer drei ist die FPÖ, besser als im Bezirk (fünfter Rang). 9,46 Prozent der Wähler in der Krieau wählten die Freiheitlichen.

Die restlichen Plätze teilen sich die Grünen (5,68 Prozent), das Team HC Strache - 4,7 Prozent - und die NEOS mit 4,29 Prozent auf. Die übrigen kandidierenden Listen kamen gemeinsam auf 4,74 Prozent.

Mit 5 446 Wahlberechtigten ist die Krieau ein Grätzl von durchschnittlichem Zuschnitt.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert, die Bezirksergebnisse wurden nach Auszählung der Wahlkarten aktualisiert. Für Grätzl und Gemeindebauten auf Sprengelbasis können nur die Stimmen der Urnenwahl herangezogen werden, nicht aber die Wahlkarten.