Grätzl-Analyse - SPÖ im Weißgerberviertel wie im 3. Bezirk stärkste Kraft

Kein Ausreißer im Weißgerberviertel für die SPÖ - sie wurde wie im 3. Bezirk stärkste Partei bei der Gemeinderatswahl. 37,7 Prozent erhielten die Sozialdemokraten im Grätzl entlang des Donaukanals. Damit liegen sie unter ihrem Ergebnis in der Landstraße (39,61 Prozent).

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Grätzl auf den selben Namen: die Grünen mit 21,15 Prozent. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 3. Bezirk entspricht. Die Volkspartei fuhr im Weißgerberviertel mit 16,17 Prozent aber weniger Stimmen ein als in der Landstraße.