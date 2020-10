Grätzl-Analyse - SPÖ auch in Erlaa Nummer eins

Die Wählerherzen in Erlaa schlagen bei der Gemeinderatswahl ähnlich wie im ganzen 23. Bezirk. Die Sozialdemokraten erreichten 45,1 Prozent in der Katastralgemeinde. Sie schneiden so besser ab als in Liesing gesamt (41,23 Prozent).

Der zweite Platz ging wie im Bezirk an die ÖVP mit 19,5 Prozent im Grätzl. Nummer drei ist die FPÖ, damit ebenfalls im Bezirkstrend. Mit 10,64 Prozent in Erlaa lukrierten die Freiheitlichen viel mehr Stimmen als in Liesing.

Die weiteren Plätze nehmen die Grünen mit 6,87 Prozent ein, die NEOS mit 6,32 Prozent und das Team HC Strache mit 4,19 Prozent. Die kleinen, nicht im Gemeinderat vertretenen Parteien vereinten 4,44 Prozent der Stimmen auf sich.

In Erlaa leben 15 636 bei der Gemeinderatswahl berechtigte Bürger - damit ist das Grätzl ein eher großes.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert. Es gilt zu beachten, dass für Grätzl und Gemeindebauten ausschließlich die Stimmen der Urnenwahl herangezogen werden können, nicht aber die Wahlkarten.