Grätzl-Analyse - Seestadt Aspern im Bezirkstrend, nämlich rot

In der Seestadt Aspern ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl stimmenstärkste Partei, genau so wie auf Bezirksebene. Für die Sozialdemokraten gab es im neuen Stadtteil 41,36 Prozent. Dieses Ergebnis liegt indes unter dem Abschneiden im Gesamtbezirk (45,61 Prozent.

Auf Platz zwei liegen die Grünen mit 16,05 Prozent - auf Bezirksebene auf dem vierten Platz. Die Ökopartei schnitt also lokal deutlich stärker als im Gesamtbezirk (7,66 Prozent) ab. Nummer drei ist die ÖVP, anders als im Bezirk (zweiter Rang). 11,64 Prozent der Wähler in der Seestadt Aspern wählten die Volkspartei. Das ist nach Stimmanteilen schlechter als in Donaustadt.