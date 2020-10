Grätzl-Analyse - Reinprechtsdorf wählte wie der Bezirk: SPÖ an der Spitze

Reinprechtsdorf liegt bei der Gemeinderatswahl im Bezirkstrend: Wie im 5. Bezirk generell entschieden sich die meisten Wähler für die SPÖ. 42,97 Prozent erhielten die Sozialdemokraten im Gebiet von Schönbrunner Straße und Arbeitergasse bis zum Hundsturm. Sie liegen damit auf Augenhöhe mit dem Ergebnis in Margareten.

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Grätzl auf den selben Namen: die Grünen mit 18,94 Prozent. Den dritten Stockerlplatz nimmt die ÖVP ein, damit ebenfalls im Bezirkstrend. Die Volkspartei fuhr in Reinprechtsdorf mit 13,08 Prozent ähnlich viele Stimmen ein wie in Margareten.