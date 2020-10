Grätzl-Analyse - Meiselmarkt geht mit Bezirk konform und wählte rot

Harmonisches Stimmverhalten am Meiselmarkt - dort kürte man bei der Gemeinderatswahl wie im Bezirk die SPÖ zur stärksten Liste. Im Marktgrätzl erhielten die Sozialdemokraten 43,92 Prozent. Das ist allerdings doch etwas weniger als in Rudolfsheim-Fünfhaus generell (45,18 Prozent).

Platz 2 ging wie im Bezirk an die Grünen mit 16,87 Prozent im Grätzl. Den dritten Stockerlplatz nimmt die ÖVP ein, damit ebenfalls im Bezirkstrend. Mit 13,26 Prozent am Meiselmarkt lukrierte die Volkspartei ähnlich viele Stimmen wie in Rudolfsheim-Fünfhaus.