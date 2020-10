Grätzl-Analyse - Lainzer Tiergarten mit anderen Präferenzen als Hietzing: Sozialdemokraten auf Platz eins

Sonderfall Lainzer Tiergarten - im Gegensatz zu Hietzing mit einer Vorliebe für rot: Die SPÖ ist bei der Gemeinderatswahl Nummer eins im Erholungsgebiet mit hoher Wildschweindichte und nicht wie im 13. Bezirk die ÖVP. Die Sozialdemokraten kommen auf 31,04 Prozent. Im Bezirk sind es 31,36 Prozent, das ist Platz zwei.

Die ÖVP, auf Bezirksebene die Nummer eins, schaffte im Grätzl 29,5 Prozent. Die Volkspartei schnitt also lokal viel weniger stark als im Gesamtbezirk (32,45 Prozent) ab. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landeten die Grünen, was ihrer Platzierung im 13. Bezirk entspricht. Mit 13,05 Prozent beim Lainzer Tiergarten lukrierte die Ökopartei aber etwas weniger Stimmen als in Hietzing.