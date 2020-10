Grätzl-Analyse - Kahlenbergerdorf im Bezirkstrend: SPÖ stärkste Partei, gefolgt von der ÖVP

Im Kahlenbergerdorf hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 19. Bezirk gesamt die meisten Stimmen erhalten. Die Sozialdemokraten erreichten 34,64 Prozent im Kahlenbergerdorf. Dieses Ergebnis liegt indes etwas unter dem Abschneiden im Gesamtbezirk (36,55 Prozent.

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Grätzl auf den selben Namen: die ÖVP mit 23,53 Prozent. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landeten die Grünen, was ihrer Platzierung im 19. Bezirk entspricht. Die Ökopartei fuhr im Kahlenbergerdorf mit 14,38 Prozent etwas mehr Stimmen ein als in Döbling.