Grätzl-Analyse - Hietzing (Zentrum) geht mit Bezirk konform und wählte SPÖ

Die Wählerherzen in Hietzing (Zentrum) schlagen bei der Gemeinderatswahl ähnlich wie im ganzen 13. Bezirk. Im Herzen des 13. Bezirks gab es 28,76 Prozent für die Sozialdemokraten. Das ist allerdings doch weniger als in Hietzing generell (32,22 Prozent).

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Grätzl auf den selben Namen: die ÖVP mit 28,35 Prozent. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landeten die Grünen, was ihrer Platzierung im 13. Bezirk entspricht. Mit 15,5 Prozent in Hietzing (Zentrum) lukrierte die Ökopartei viel mehr Stimmen als in Hietzing.