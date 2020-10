Grätzl-Analyse - Gumpendorf wählte im Einvernehmen mit dem 6. Bezirk: SPÖ Nummer eins

So wie im Gesamtbezirk hat die SPÖ in Gumpendorf bei der Gemeinderatswahl die meisten Stimmen gesammelt. Für die Sozialdemokraten gab es im großen Grätzl zwischen Mariahilfer Straße und Wienzeile von der Otto-Bauer-Gasse bis zum Gürtel 38,74 Prozent. Ein Ergebnis, das sich etwas besser ausnimmt als im gesamten 6. Bezirk (36,97 Prozent).

Mit 22,67 Prozent im Grätzl landeten auf Platz zwei wie im Bezirk die Grünen. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 6. Bezirk entspricht. 15,73 Prozent der Urnenwähler in Gumpendorf machten ein Kreuzerl bei der Volkspartei.