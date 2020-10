Grätzl-Analyse - Essling wählte wie der Bezirk: SPÖ an der Spitze

In Essling ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 22. Bezirk stimmenstärkste Partei. Im ehemaligen Breitstraßendorf erhielten die Sozialdemokraten 41,06 Prozent. Verglichen mit dem Ergebnis in der Donaustadt (45,61 Prozent) ist das aber ein niedrigeres Resultat.

Mit 21,53 Prozent im Grätzl landete auf Platz zwei wie im Bezirk die ÖVP. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die FPÖ, was ihrer Platzierung im 22. Bezirk entspricht. Mit 11,32 Prozent in Essling lukrierten die Freiheitlichen ähnlich viele Stimmen wie in der Donaustadt.