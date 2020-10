Grätzl-Analyse - Erdberg geht mit Bezirk konform und wählte rot

In Erdberg hat die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 3. Bezirk gesamt die meisten Stimmen erhalten. Die Sozialdemokraten erreichten 46,28 Prozent im Grätzl zwischen Landstraßer Hauptstraße und Donaukanal. Ein Ergebnis, das sich besser ausnimmt als im gesamten 3. Bezirk (41,19 Prozent).

Anders als im Bezirk, wo die ÖVP nur Nummer erreichte, gab's im Grätzl mit 13,06 Prozent Platz zwei für sie. Die Volkspartei schnitt also lokal viel weniger stark als im Gesamtbezirk (16,81 Prozent) ab. Nummer drei sind die Grünen, anders als im Bezirk (zweiter Rang). Die Ökopartei bekam von den Wählern in Erdberg 12,78 Prozent. Das ist nach Stimmanteilen schlechter als in Landstraße.