Grätzl-Analyse - Botschaftsviertel wählte wie der Bezirk: SPÖ an der Spitze

Im Botschaftsviertel ist die SPÖ bei der Gemeinderatswahl wie im 3. Bezirk stimmenstärkste Partei. Für die Sozialdemokraten gab es im Grätzl beim Belvedere 33,47 Prozent. Verglichen mit dem Ergebnis in der Landstraße (41,19 Prozent) ist das aber ein niedrigeres Resultat.

Auch auf der zweiten Position hört die Partei in Bezirk und Grätzl auf den selben Namen: die Grünen mit 19,61 Prozent. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die ÖVP, was ihrer Platzierung im 3. Bezirk entspricht. 19,54 Prozent der Urnenwähler im Botschaftsviertel machten ein Kreuzerl bei der Volkspartei.