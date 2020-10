Grätzl-Analyse - Baumgarten im Bezirkstrend: SPÖ stärkste Partei, gefolgt von der ÖVP

Harmonisches Stimmverhalten in Baumgarten - dort kürte man bei der Gemeinderatswahl wie im Bezirk die SPÖ zur stärksten Liste. Für die Sozialdemokraten gab es im Penzinger Bezirksteil 41,35 Prozent. Ein Ergebnis, das sich etwas besser ausnimmt als im gesamten 14. Bezirk (40,02 Prozent).

Der zweite Platz ging wie im Bezirk an die ÖVP mit 18,43 Prozent im Grätzl. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landeten die Grünen, was ihrer Platzierung im 14. Bezirk entspricht. Die Ökopartei fuhr in Baumgarten mit 10,67 Prozent aber weniger Stimmen ein als in Penzing.