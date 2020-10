Grätzl-Analyse - Atzgersdorf geht mit Bezirk konform und wählte rot

Harmonisches Stimmverhalten in Atzgersdorf - dort kürte man bei der Gemeinderatswahl wie im Bezirk die SPÖ zur stärksten Liste. Im Stadterneuerungsgebiet gab es 42,27 Prozent für die Sozialdemokraten. Das ist ein höherer Anteil als in Liesing (41,23 Prozent).

Platz 2 ging wie im Bezirk an die ÖVP mit 19,77 Prozent im Grätzl. Im Mittelfeld, also auf Rang drei, landete die FPÖ, was ihrer Platzierung im 23. Bezirk entspricht. 10,46 Prozent der Urnenwähler in Atzgersdorf machten ein Kreuzerl bei den Freiheitlichen.