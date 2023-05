Grabher kämpft sich in Rabat in erstes WTA-Tour-Finale

Julia Grabher hat ihren Erfolgslauf bei der Generalprobe für die Tennis-French-Open in Marokko fortgesetzt.

Die 26-jährige Vorarlbergerin besiegte am Freitag in ihrem ersten WTA-Tour-Halbfinale die Argentinierin Julia Riera mit 6:1,3:6,7:6(6). Die Dornbirnerin, die ihr Ranking in Richtung Top 60 verbessern wird, könnte in Rabat zur ersten österreichischen Tour-Turniersiegerin seit zehn Jahren werden. Damals holte Yvonne Meusburger ihren einzigen WTA-Titel in Bad Gastein.