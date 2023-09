Götzis "liebenswert und lebenswert" halten

Der neue Götzner Bürgermeister Manfred Böhmwalder hat in seiner Gemeinde viel vor.

Die Frage nach dem Kieswerk

Der 54-Jährige sieht sich als Vorsteher einer „wunderbaren Gemeinde mitten im Rheintal.“ Böhmwalder möchte nicht nur seiner Kommune Gutes tun, sondern der ganzen Region. „Ich glaube an das Potenzial des Kumma“, ist er überzeugt. Mit einem etwas schwierigerem Nachbarn will sich Böhmwalder beim großen Streitthema zusammenraufen und gemeinsam eine gütliche Lösung suchen. Gemeint ist Altach und dessen Bürgermeister Markus Giesinger. Das Streitobjekt ist der Kiestransport vom Kieswerk Kopf. „Wir sollten hier nicht die Gerichte bemühen“, appelliert der neue Götzner Bürgermeister an die Kraft der Kommunikation.