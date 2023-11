Gottschalks "Wetten, dass..?"-Abschied

Der bekannte Moderator Thomas Gottschalk verabschiedete sich in der letzten Folge von «Wetten, dass..?» mit einem humorvollen, aber kritischen Kommentar zur aktuellen TV-Landschaft. Seine Aussagen reflektieren Unzufriedenheit über die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens.

Eine humorvolle, aber kritische Verabschiedung

In der allerletzten, 154. Folge der beliebten Show «Wetten, dass..?», die Thomas Gottschalk moderierte, äußerte der 73-jährige TV-Star seine Unzufriedenheit über die aktuelle Situation im Fernsehen. Mit einem Lächeln, das seinen markigen Worten den Biss nahm, machte Gottschalk klar, dass der politisch korrekte Zeitgeist, der im öffentlich-rechtlichen Fernsehen herrscht, nicht sein Ding ist. Ein Hauptgrund, warum er die Show nicht mehr moderieren möchte, ist, dass er sich im TV nicht mehr authentisch äußern kann.

Die Gründe für seinen Abgang

Zum Schluss erklärte Gottschalk nochmal, was ihn bewogen habe, nun endgültig Schluss zu machen mit "Wetten, dass..?": Zum einen wolle er nicht, dass "man mir meine Gäste erklären muss". Zum anderen habe er im Fernsehen immer das gesagt, was er auch zuhause gesagt habe. Inzwischen rede er im Fernsehen anders als zuhause - weil er fürchte, dass er einen "Shitstorm" erzeugen könnte. "Bevor hier ein verzweifelter Aufnahmeleiter hin- und herrennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabbert, dann sage ich lieber gar nichts mehr", so Gottschalk.