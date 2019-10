Gottfried Bechtold als Emser „Stadtkünstler“

Hohenems. Der Kulturkreis Hohenems lud kürzlich in Stoffels Sägemühle unter der Federführung von Burghart Häfele zu einem Abend mit Gottfried (Göpf) Bechtold und Vizebürgermeister Bernhard Amann.

Der Hohenemser Kunstkritiker Wolfgang Ölz hielt die Einführung und arbeitete in seiner kenntnisreichen und penibel recherchierten Würdigung heraus, dass Gottfried Bechtold als Künstler so viel Substanz hat, wie kaum einer seiner Kollegen im Land. So befindet sich „Göpf“ als einziger Vorarlberger laut einer Jury von 69 Trend-Juroren als 44. unter den 100 erfolgreichsten Österreichischen Künstlern 2019. Im Dialog zwischen Bernhard Amann und Gottfried Bechtold war viel über die neuere Kunst und Kulturgeschichte von Hohenems, Vorarlberg und ganz Österreich zu erfahren.

1971 parkte vor der damaligen Galerie Krinzinger in Bregenz ein Porsche 911 aus Beton. Kunstkritiker sprechen davon, dass damit das Zeitalter der zeitgenössischen Kunst nach Vorarlberg gekommen sei. 2006 bei der Ausstellung zum 60. Geburtstag im Kunsthaus Bregenz wurde der Abguss eines Porsches der Serie 911 mit einer Abdeckung versehen in einer Auflage von 10 und 1 Stück als Serie elfelf in Groß reproduziert und zwischen Kunsthaus und Landestheater aufgestellt. Beim Hornbach-Kreisverkehr in Hohenems steht einer dieser elfelf. Der rasende Stillstand, die sprichwörtliche Geschwindigkeit des Porsche und die Materialtotalbremse Beton werden durch die mitbetonierte enganliegende Tuch-Abdeckung noch einmal gesteigert.