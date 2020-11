Gottesdienst-Spenden für Lerncafé-Plätze

Kinder schenken anderen Kindern Lernchancen:

Wie gut, dass vorarlbergweit knapp 350 Schülerinnen und Schüler im Alter von acht bis 14 Jahren in den insgesamt neun Lerncafés regelmäßig und ganzheitlich gefördert werden. Eines dieser Lerncafés ist in Dornbirn. Durch die Dornbirner Pfarre St. Sebastian und ihre Sprengel Watzenegg, Kehlegg und Gütle sowie insbesondere durch die Gottesdienstbesucher der heurigen Erstkommunionen können nun drei Lernplätze für ein Jahr gesichert werden – das Opfergeld dieser Gottesdienste wurde für das Caritas-Projekt gesammelt. „Es freut uns sehr, dass sich die Familien der Erstkommunionskinder solidarisch mit jenen zeigen, die es im Leben oft nicht ganz so einfach haben. Ein herzliches `Danke´ auch an die Pfarren, die unsere Arbeit unterstützen“, nutzt Stellenleiterin Bea Bröll die Gelegenheit zum Dank.