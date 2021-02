Gottes Segen, Licht und Liebe in "Heilig-Kreuz"

Bludenz (sco). Die Pfarre Heilig-Kreuz Bludenz atmet erleichtert auf: Ab Samstag sind wieder öffentliche Liturgiefeiern möglich. Die Gottesdienstordnung bis Monatsende „steht“.

In der ersten Hälfte des Kalenderjahres stehen einige Tage in inhaltlicher Verbindung mit dem Weihnachtsfestkreis, der vom 1. Advent bis Sonntag nach Dreikönig gedauert hat; der Erste davon ist Darstellung des Herrn (Mariä Lichtmess) am 2. Februar. “Liturgisch bezeichnet Darstellung des Herrn den Tag, an dem Jesus von seinen Eltern Maria und Josef in den Tempel in Jerusalem gebracht wurde“, erklärt der Pastoralleiter des Seelsorgeraums Bludenz, Thomas Folie.

Kerzenweihe

An Lichtmess werden traditionell Kerzen geweiht. Nachdem die österreichische Bischofskonferenz Gottesdienste ab 6. Februar wieder ermöglicht, natürlich unter Einhaltung bekannter Regeln, können Gläubige in wenigen Tagen dabei sein, wenn Kerzen geweiht und – auf die Fürsprache des Heiligen Blasius (Bischof und Märtyrer) – Gottes Segen gespendet wird. Am Valentinstag, dem 14. Februar, wird eine Segnung für Paare angeboten. Drei Tage später, am Aschermittwoch, beginnen die Fastenpredigten. In der Pfarre Heilig-Kreuz steht die Fastenzeit unter dem Motto „Nur wer klagt, hofft“ (Henning Luther).

Gottesdienste Hl.-Kreuz-Kirche und Kirche Lorüns

Samstag, 6. Februar, 18:00 Uhr Vorabendmesse in der Heilig-Kreuz-Kirche mit Kerzenweihe und Blasiussegen; Sonntag, 7. Februar, 5. Sonntag im Jahreskreis, 10:30 Uhr Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche mit Kerzenweihe und Blasiussegen, 19:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Lorüns mit Kerzenweihe und Blasiussegen.

Samstag, 13. Februar, 18:00 Uhr Vorabendmesse in der Heilig-Kreuz-Kirche; Sonntag, 14. Februar, 6. Sonntag im Jahreskreis, Valentinstag, 10:30 Uhr Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche mit Paarsegnung, 19:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Lorüns mit Paarsegnung; Mittwoch, 17. Februar, Aschermittwoch, Beginn der Fastenzeit, 19:00 Uhr Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche mit Aschenauflegung und Fastenpredigt (Pater Martin Werlen OSB) für den gesamten Seelsorgeraum.

Samstag, 20. Februar, 18:00 Uhr Vorabendmesse in der Heilig-Kreuz-Kirche mit Fastenpredigt für den gesamten Seelsorgeraum; Sonntag, 21. Februar, 1. Fastensonntag, 10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier in der Heilig-Kreuz-Kirche, 19 Uhr Gottesdienst in der Kirche Lorüns.