Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr

Mit dem Leitspruch der Feuerwehren begrüßte Kommandant Dietmar Hollenstein die Gäste in der Feuerwehrhalle.

Lustenau. Gleich zwei gute Gründe gab es vergangenen Sonntag, ausgiebig zu feiern. Zum einen stand die Segnung des neuen Tanklöschfahrzeugs an, Pfarrer Thomas Sauter zelebrierte die feierliche Weihe. Aber auch das einjährige Jubiläum der neuen Feuerwehrzentrale gab Anlass zum Feiern. Als Ehrengäste durften die Florianijünger LR Christian Gantner, Bürgermeister Kurt Fischer, Vizebgm. Daniel Steinhofer, LFI Hubert Vetter. In schmucken Uniformen waren auch die Fahnenabordnungen befreundeter Gemeinden angetreten, um den Lustenauern zu gratulieren. Für den Ohrenschmaus während und nach der Zeremonie sorgte der MV Concordia unter Leitung von Kapellmeister Josef Eberle und Führung von Obmann Martin Fetz. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen und so strömte die Bevölkerung der Marktgemeinde in Scharen zum Feuerwehrhaus, wo bei sommerlichen Temperaturen die ganze Familie einen festlichen Tag genießen konnte.