Gospel-Erlebnis in der Kirche Altach

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Gospel-Family füllte auch in diesem Jahr die Altacher Pfarrkirche.

Happy Day in der Kirche

Die Kirche in Altach war bis auf den letzten Platz gefüllt und es mussten noch zusätzliche Stühle herbeigeschafft werden. Schlussendlich hatten aber alle Besucher einen Platz und in Begleitung einer fünfköpfigen Band präsentierten die Sänger rund um Chorleiter Georg Mathis Lieder mit einer Botschaft, die unter die Haut ging. Von bekannten Liedern wie „Mary`s Boychild” oder „Jingle Bells“ über Selbstkomponiertes bis hin zu „Oh Happy Day“ war alles mit dabei und die Konzertbesucher klatschten und sangen begeistert mit. Im besonderen Flair entstand so ein wunderschöner Abend und eine schöne Vorbereitung auf Weihnachten. MIMA