Goppaschrofen-Saminatal bleibt Naturwaldreservat

Am Donnerstag, 17. Dezember, unterzeichneten Bürgermeister Wolfgang Matt und der zuständige Stadtrat Rainer Keckeis die für 20 Jahre gültige Vereinbarung über das Naturwaldreservat „Goppaschrofen-Saminatal“.

In Österreich gibt es insgesamt 118 für das Naturwaldreservat-Programm relevante Waldgesellschaften in 22 Wuchsgebieten. Jede vorkommende Waldgesellschaft in diesen 22 Wuchsgebieten soll durch mindestens ein Reservat erfasst werden. Ziel ist dabei nicht die Konservierung des aktuellen Zustandes, sondern die Zulassung einer natürlichen Entwicklung. Aktuell gibt es 192 Naturwaldreservate mit einer Waldfläche von 8.355 Hektar.

Vorarlberg beheimatet neun Naturwaldreservate mit einer Gesamtfläche von 237 Hektar. Das Naturwaldreservat „Goppaschrofen-Saminatal“ ist 67,48 Hektar groß und macht somit rund 30% des Anteils an Naturwaldreservaten in Vorarlberg aus. Für Bürgermeister Wolfgang Matt war die Unterschrift selbstverständlich, denn „gerade in Zeiten des Klimawandels ist dieser Vertrag ein klares Bekenntnis der Stadt Feldkirch zur Erhaltung des Ökosystems Wald.“ Und auch der zuständige Stadtrat Rainer Keckeis zeigte sich ob der getrockneten Tinte erfreut: „Als zuständigen Stadtrat freut es mich natürlich besonders, dass sich die Stadt dazu verpflichtet hat, über 67 Hektar Wald unberührt zu lassen und der Natur so freien Lauf lässt.“