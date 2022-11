Goma - Göfner Markt

am Samstag, dem 12. November 2022 auf dem Dorf- und bugo Platz in Göfis

Am Samstag ist wieder Marktzeit in Göfis Gerne möchten wir alle Göfnerinnen und Göfner zum heurigen Vor-Advents-Markt am Samstag, den 12.11. von 11:00 bis 17:00 Uhr rund um das Gemeindeamt Göfis einladen. Neben kreativen Advent- und Nicht-Adventdekorationen sowie Selbstproduzierten erwarten euch natürlich auch ausreichend Speis und Trank, die von Göfner Vereinen und auch privaten Anbietern angeboten werden. Auf einen tollen Marktsamstag freuen sich das goma-Organisationsteam, sowie alle Aussteller und Ausstellerinnen