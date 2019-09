goma - GÃ¶fner Dorfmarkt

Am Samstag, dem 28. September auf dem Göfner Dorf- und bugo-Platz.

Göfis. Am Samstag, den 28.September wartet der goma – Göfner Dorfmarkt – wieder mit einem tollen und vielseitigen Angebot auf. Von 10 bis 16 Uhr laden lokale und regionale Aussteller in gemütlicher, herbstlicher Atmosphäre zum Einkaufen und Verweilen auf dem Göfner Dorf- und bugo-Platz ein.

Es gibt wieder viele Köstlichkeiten zum Essen und Trinken, Dekoartikel zum Beispiel aus Holz, Metall und sogar Beton, herbstliche Kränze und Gestecke, genähten und gestrickten Sachen sowie Produkte aus und für Garten & Küche. Auch der OGV wird wieder mit der Krauthobelaktion vor Ort sein. Die Verlosung vom Fahrradwettbewerb sowie der Aktion „Schick dein Auto in den Urlaub“ wird ganz traditionell am Herbstmarkt durchgeführt. Neben der bugo hat auch wieder das Reparaturcafé geöffnet. Unsere jüngeren Besucher können wieder in den hinteren Räumen der Bugo basteln.