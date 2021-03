Golftalent Chantal Düringer sensationell zweimal Zweite

Die 21-jährige Bregenzer belegte in einem Turnier in Alabama im Team und Einzel den sehr guten zweiten Rang

Die 21-jährige Bregenzerin Chantal Düringer, die seit August 2020 für das Golf Team der University of Lousiana Monroe (ULM) im US-Bundesstaat Lousiana abschlägt, durfte sich im Zuge eines zweiwöchigen Roadtrips über ein Top-Resultat beim Bama Beach Bash in Alabama freuen. Auf einem sehr herausfordernden Kurs, auf dem sich abseits der Fairways gerne mal Krokodile sonnen, holte sich die österreichische Vizestaatsmeisterin nicht nur mit ihrem Team ULM Warhawks den zweiten Platz, sondern schnappte sich nach einem 12 Meter Eagle-Putt zum Abschluss des stark besetzten Turniers auch in der Einzelwertung den zweiten Endrang.