Golf für jedermann

Der Golfpark Bregenzerwald erstrahlt dank gezielter Verbesserungen in neuem Glanz.

Golfplätze gibt es einige, aber das Areal in Riefensberg gehört zweifellos zu den beliebtesten unter den Golfspielern. Schon bei der Planung wurde viel Bedacht auf die Besonderheiten des leicht hügeligen Weißachtales genommen und die künstlichen „Bunker“, Teiche und Greens gezielt rund um die naturbelassenen Streuwiesen und alten Baumgruppen platziert. 18 Bahnen sorgen in der Vorderwaldgemeinde für eine anspruchsvolle sportliche Betätigung inmitten von Vogelgezwitscher.

Der Golfclub mit mehr als 500 Mitgliedern ist seit der Eröffnung der Parkanlage stetig am Wachsen und Dreh- und Angelpunkt des bunten Lebens auf dem Gelände, das heuer um einige kleine, feine Details reicher wurde. „Wir sind natürlich sehr stolz auf den Golfpark Bregenzerwald“, erklärt der Club-Präsident Peter Steurer. „Dennoch galt es, einige Dinge zu optimieren.“ In den vergangenen Wochen und Monaten wurde allerhand in Angriff genommen, wie etwa die Erweiterung der Driving Range mit neun überdachten Abschlagplätzen oder das neue Sekretariat, das im selben Gebäude integriert ist. Dazu kommen Garagenplätze für die Golfcars, die Um- und Neugestaltung des Schläger-Waschplatzes und die Errichtung von rund 50 neuen Caddy-Boxen. „Neben der Investition in die Infrastruktur sind uns aber auch kleine Natur-Juwele wichtig“, so Steurer weiter. „Die Gäste sind sehr begeistert von der frisch angelegten Naturblumenwiese und dem Nagelfluh-Steingarten, welcher vor der ersten Bahn gestaltet wurde.“