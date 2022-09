Oh, wie niedlich! Knuffigen Affen beim Essen zuschauen - Was will man mehr?

Goldstumpfnasen sind in den chinesischen Provinzen Gansu, Shaanxi, Hubei und Sichuan beheimatet. Sie ernähren sich hauptsächlich von Blättern, sie ergänzen ihren Speisezettel aber auch mit Früchten, Samen, Rinde, Insekten, Vogeleiern und Vögeln.