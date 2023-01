Goldregen bei Cyclocross ÖM

Nora Fischer startete gleich mit einem überragenden Sieg in das neue Bike-Jahr.

RV Dornbirn Bikerin Nora Fischer holte sich Goldmedaille.

Dornbirn. Kürzlich fanden die Österreichischen Meisterschaften im Querfeldein/Cyclocross bei winterlichen Temperaturen im Naherholungsgebiet Seeschlacht bei Langenzersdorf statt. RV Dornbirn Fahrerin Nora Fischer holte sich bei einem spannenden Rennen die Goldmedaille in der Kategorie Juniorinnen. Die Geschwister Johanna und Pius Piringer vom RV DJ´s Bikeshop Hard überzeugten ebenfalls mit hervorragenden Leistungen und sicherten sich in der Kategorie U15 den ersten Rang, Bruder Pius den Vizemeistertitel in der Klasse U13.

Auf der anspruchsvollen Strecke fühlten sich die Vorarlberger Cyclocross-Fahrerinnen und -Fahrer sichtlich wohl, obwohl sie durch den Regen anhaltend immer nass blieb. RV Dornbirn Bikerin Nora Fischer setzte sich gleich an die Spitze. Nach knapp 15 Minuten Fahrzeit rutschte ihr das Hinterrad weg und sie befand sich zunächst noch auf Rang Sieben. Innerhalb einer Runde kämpfte sich die Dornbirnerin aber auf Position Vier im Elite-Rennen vor. Zwei Runden vor Schluss konnte sie die Fahrerinnen um den dritten Rang distanzieren und arbeitete sich sukzessive weiter nach vor. Eine halbe Runde vor Rennende zog Fischer nochmals richtig an und überholte die zweitplatzierte Elite-Fahrerin. Überglücklich kam sie als Siegerin in der Kategorie Juniorinnen/Zweite bei Elite Damen ins Ziel.