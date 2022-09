Goldmedaille für Dornbirner Eishockey-Lady

Die Dornbirnerin Leonie Kutzer war am Erfolg des Österreichischen U18 Damen-Nationalteams beteiligt.

Aufstieg in die Division I – Gruppe A

Dabei standen die rot-weiß-roten Eishockey-Damen schon vor dem letzten WM-Spiel gegen Dänemark bei der 2022 IIHF U18 Women´s World Championship in Radenthein als Aufsteiger in die Division I – Gruppe A fest, doch gegen die Däninnen hatte das Österreichische Team noch eine kleine Rechnung offen. 2019, ebenfalls in Radenthein, unterlag man Dänemark, dem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt und stieg schlussendlich ab.