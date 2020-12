Goldmädel aus Feldkirch

Feldkirch (bp) Olga Mikutina, siebzehnjährige Schülerin der 6a-Klasse des Gymnasiums Feldkirch – Rebberggasse, verteidigte bei den Österreichischen Meisterschaften ihren Titel in der Erwachsenklasse mit Bravour. Die Heimat sprach mit ihr über Corona, die sportlichen und schulischen Herausforderungen.

Olga: Ich muss zugeben, es war nicht einfach. Ich konnte weder lernen noch mich auf die bevorstehende Mathe Schularbeit vorbereiten, da ich mich sehr auf den Wettbewerb konzentrierte. Aber, alles was ich verpasst habe, versuchte ich am Wochenende nachzuholen. Gleichzeitig möchte ich sagen, dass distance learning auch Vorteile für mich hatte, denn selbst wenn ich in anderer Stadt beim Wettkampf war, konnte ich an Online-Stunden teilnehmen. Und ich musste meine Klassenkameraden nicht fragen, welche Hausaufgaben wir machen müssen, denn all dies ist jetzt sowieso im Programm “Teams” zu finden.