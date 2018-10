Goldköpfchen Grujcic traf, aber Austria Lustenau verlor

Eine 1:3-Niederlage bezog Austria Lustenau im Test gegen den Zehnten der 2. Deutschen Bundesliga, Heidenheim mit dem Ex-Altacher Nikola Dovedan.

Dabei führte die Austria nach einem Kopftor des mitaufgerückgen Verteidigers Darijo Grujcic bis zur 52. Minute, ehe die Deutschen in sieben Minuten das Spiel drehten. Kurz vor Schluss gab es noch das 1:3 (88.). Austria-Coach Gernot Plassnegger weilt auf UEFA-Pro Lizenz-Kurs in der Bundeshauptstadt Wien und deshalb betreuten Markus Rebernegg und Thiago de Lima die Grün-Weißen. Bis auf Standardtormann Kevin Kunz und Stürmer Marcel Canadi brachte die Lustenauer Austria alle Kaderspieler zum Einsatz. Vor allem die erste Hälfte bot die Austria eine starke Vorstellung und überzeugte in spielerischer Hinsicht. Rocyan und Sandro Djuric vergaben die Chance auf eine komfortable Führung bis zur Pause. Kunz und Canadi werden nächste Woche wieder ins Training einsteigen und sollten im Heimspiel gegen Austria Wien Amateure wieder ihr Comeback geben.