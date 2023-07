Goldiger Empfang und Ehrung für Karateka Lady Bettina Plank

Der Verein KC Kleiner Drache Mäder und viele Promis gratulierten der Goldmedaillengewinnerin.

MÄDER/FELDKIRCH. Ehre wem Ehre gebührt. So geschehen am vergangenen Samstag abend im vollbesetzten Foyer des J.J. Ender Saal in der Gemeinde Mäder. In den letzten Jahren gab es fast immer eine Zusammenkunft in der Kummenberggemeinde Mäder zwecks der außergewöhnlichen Galavorstellungen von Bettina Plank. Neun Tage nach dem Gewinn der sensationellen Goldmedaille bei den European Games Gold in Polen wurde die Feldkircherin Bettina Plank (31) von ihrem Verein KC Kleine Drache Mäder und der Gemeinde Mäder in einem gebührenden Rahmen geehrt und ausgezeichnet. Neben vielen Prominenten aus der Politik und Sport gratulierten auch die jungen Aktiven vom Verein KC Mäder. Jeder wollte sich ein Autogramm von Bettina Plank ergattern. Damit hat Plank den Titel erfolgreich verteidigt und durfte sich erneut die Goldmedaille umhängen lassen. Im Finale besiegte die große sportliche Persönlichkeit die Italienerin Erminia Perfetto mit 1:0 knapp nach Punkten. „Bei diversen Großveranstaltungen immer wieder zum richtigen Zeitpunkt Topleistungen abzurufen und sich für die harte Arbeit dann zu belohnen, spricht für meine Qualität und Nervenstärke“, sagt die frischgebackene Karate Champion-Lady anlässlicht der großen Ehrung mit Tränen in den Augen. „Bettina ist und bleibt ein riesiges Vorbild für die Jugend. Hoffentlich kann sie ihre ganze Qualität in späteren Jahren einmal in Form als Trainerin dem Nachwuchs weitergeben. Eine einzigartige Weltklassesportlerin auf allen Linien mit unglaublichem Siegeswillen“, meint Sport Landesrätin Martina Rüscher in ihrer Ansprache. KC Mäder Vizeobmann Wolfgang Ponier: „Durch die sehr beeindruckenden Topleistungen in der Gegenwart und Vergangenheit, Disziplin, Durchhaltevermögen, Teamgeist und unermüdlichen Einsatz sowie Trainingsfleiß gehörst du weltweit längst zu den allerbesten Karateka.“ Präsente überreichten Mäder Bürgermeister Rainer Siegele, Sport LR Martina Rüscher, KC Mäder Vizeobmann Wolfang Ponier, Sportgymnasium Dornbirn Direktor Wolfgang Hinteregger und Karate Landesverband Vorarlberg Präsident Peter Karg mit Assistentin Angelika Salzgeber. KC Mäder Obmann Gerhard Plank und Vater von Bettina Plank führte gekonnt durch die Ehrung. Die Medaillenhamsterin Bettina Plank ist die erfolgreichste Österreichische Karate-Athletin aller Zeiten. Zudem gehört sie zu den erfolgreichsten nationalen Topsportlerin an Olympischen Spielen. Bei Großereignissen hat die Feldkircherin schon ein Dutzend Edelmetallen in Empfang nehmen dürfen und in der aktiven Laufbahn schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Für Bettina Plank ist die Erfolgsstory aber noch lange nicht zu Ende.VN-TK