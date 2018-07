Goldbeck Rhomberg baut für die Post

Industriebauspezialist errichtet in Hagenbrunn ein modernes Paketverteilzentrum für Niederösterreich.

In gerade einmal knapp zehn Monaten soll es stehen: Der Spatenstich für das neue Paketverteilzentrum der Österreichischen Post AG, zu dem sich Vertreter von Bauherr Österreichische Post AG, Gemeinde und Generalunternehmer Goldbeck Rhomberg am Dienstagnachmittag im Hagenbrunner Industriegebiet versammelt hatten, war Startschuss für ein ambitioniertes Großprojekt. Noch bis April 2019 wird der Spezialist für elementiertes Bauen mit System ein komplettes, hochmodernes Logistikzentrum auf das rund sieben Hektar große Grundstück errichten.

Insgesamt 50 Millionen Euro veranschlagt

Konkret entstehen alles in allem knapp 20 000 m² Bruttogeschossfläche, etwa 17 700 m² davon als Hallenfläche. 300 Mitarbeiter werden dort ihre Arbeitsplätze haben. Zudem soll der Bau, für den die Post insgesamt 50 Mio. Euro veranschlagt, mit modernster LED-Beleuchtung ausgestattet werden und, als drittes Post-Zentrum, über eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach verfügen. “Die gute Anbindung an die Autobahn sowie die Nähe zu Wien waren ausschlaggebend dafür, dass wir uns für den Standort Hagenbrunn entschieden haben”, so Post-Pressesprecher Michael Homola.