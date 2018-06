Gold und Bronze für die Jung-Kletterer

Die Jungkletterer Magdalena Kompein und Valentin Dür holten bei den österreichischen Meisterschaften in Ehrwald zwei Medaillen.

Am vergangenen Wochenende fanden in Ehrwald/Tirol die Österreichischen Meisterschaften im Lead & Speed der Altersklassen U12 und U14 statt. Für Vorarlberg gingen 15 Teilnehmer*innen an den Start. Mit fünf Finalplätzen und zweimal Edelmetall gelang ihnen eine sehr gute Bilanz. Im Lead schaffte es Magdalena Kompein (U14) auf Platz 3 und Valentin Dür (U14) holte sich im Speed den Österreichischen Meistertitel.