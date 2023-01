Gold-Rodler Jonas Müller!

Oberhof (VRV). Das vergangene Wochenende geht in die Bludenzer Rodelgeschichte ein: Die Heros vom Rodelclub Sparkasse Bludenz kehrten mit gleich 6 Medaillen von der Weltmeisterschaft der Kunstbahnrodler in Oberhof (BRD) in die Alpenstadt zurück.

Der Medaillensegen begann bereits am Freitag, wo Yannick Müller mit seinem Tiroler Partner Armin Frauscher die Bronzemedaille im Doppelsitzer Sprint ins Trockene brachten. Das zweite Bludenz/Tirol-Gespann Thomas Steu/Lorenz Koller landeten auf Rang 7. Jonas Müller legte mit der Silbermedaille im Einsitzer Sprint nach. Am Samstag ging der Medaillensegen weiter: Bronze für Yannick Müller/Armin Frauscher im klassischen Doppelsitzer, knapp am Podest vorbei rodelten Thomas Steu/Lorenz Koller mit dem undankbaren 4. Rang.

Goldener Sonntag

Den Rodel-Höhepunkt aus rot-weiß-roter Sicht gab es dann am Sonntag, als Jonas Müller mit 2 Mal Laufbestzeit zur Goldmedaille raste. Zum Drüberstreuen gab es noch im Teambewerb mit Madeleine Egle/Jonas Müller/Yannick Müller/Armin Frauscher die Silbermedaille. Dominiert wurde diese Weltmeisterschaft zwar von den deutschen Athleten, doch mit insgesamt 10 Medaillen – davon gingen 6 nach Bludenz – etablierten sich die Austria-Rodler klar auf dem 2. Platz im internationalen Ranking. Ein historischer Erfolg, der dem heimischen Rodelsport enormen Auftrieb geben wird.