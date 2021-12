Gold "Level" für das Götzner Mehrkampfmeeting

Die Wettkampfkommission des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics hat entschieden, dass das Hypomeeting Götzis/Vorarlberg in die höchstmögliche Veranstalterkategorie aufgenommen wird.

Das Hypomeeting ist seit 1998 Bestandteil der „IAAF Combined Events Challenge“. Seit zwei Jahren werden die Wettkampfserien des Weltverbandes neu strukturiert. Nicht zuletzt deshalb, weil die Einführung von Weltranglisten auf Qualifikationskriterien für Olympische Spiele und Welt- und Europameisterschaften Auswirkungen haben. In den vergangenen Jahren waren alle Veranstaltungen dieser Serie einheitlich in derselben Kategorie eingestuft. Dies hat dazu geführt, dass manche Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen versuchsweise begonnen haben, die begehrten Bonuspunkte für die Weltrangliste bei weniger stark besetzten Meetings zu ergattern. Immerhin bekam ein Sieger bei einer anderen Challenge-Veranstaltung mit 8000 Punkten bisher dieselben Bonuspunkte gutgeschrieben, wie Damian Warner (CAN) bei seinem Sieg mit 8995 Punkten dieses Jahr im Mai in Götzis.