Gold geht nach Feldkirch

Zu Beginn der Saison 2023/24 war das erklärte Ziel bei Trainer und Vorstand des FFG Feldkirch Volley, mit der Damenmannschaft eine Medaille zu gewinnen. Geworden ist es nun Gold beziehungsweise der Titel.

Das Damenteam des Volleyballvereins besteht aus Mädchen im Alter von 15 bis 20 Jahren. Trainiert werden sie seit nunmehr drei Jahren von Daniel Masal . Nach der ausgiebigen Vorbereitung war man sich sicher, dass eine Medaille im Bereich des Möglichen liegt. Zur Halbzeit der Meisterschaft lag man an zweiter Stelle, verlor nur in eigener Halle gegen den SSV Nenzing knapp mit 2:3 Sätzen.

In den noch ausständigen Spielen zeigte man dann eine souveräne Leistung, gewann in Nenzing mit 3:0 Sätzen, gab in den restlichen Spielen nur mehr einen Satz ab und legte so den Grundstein für den nun erreichten Meistertitel. In den kommenden Wochen wird der Vorstand sich mit dem Team zusammensetzen und beraten, ob man den Aufstieg in die dritthöchste Liga wagen wird. Vorerst aber freuen sich alle über die erreichte Goldmedaille.