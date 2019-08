Gold für das Team, Sarah Hämmerle holt ÖM-Bronze

Erfolgreiche Titelverteidigung für die Vorarlberger Mannschaft bei den nationalen Triathlon Titelkämpfen in Traun, Bludenzerin Hämmerle stark

Das kleine Ländle hat wiederum bei der Nachwuchs-ÖM zugeschlagen – Gold für das Team Vorarlberg (Sarah Hämmerle, Jakob Meier, Larissa Burtscher und Noah Künz) und somit die erfolgreiche Titelverteidigung ! Der Titel des letzten Jahres war schon eine Sensation, aber diesen zu verteidigen zählt sicher noch mehr. Alle 4 AthletInnen konnten heute ihr Potential beim Teamsprint abrufen. Es galt für Alle hintereinander jeweils die Strecke von 250m Schwimmen, 2000m Radfahren und 1000m Laufen zu bewältigen. Sahra Hämmerle ging als Erste auf die Strecke, mit einem starken Schwimmen platzierte sie sich gleich in der Spitzengruppe und konnte nach dem Laufen als Zweite an Noah Künz übergeben. Er übernahm beim Radfahrer dann erstmals die Führung , musste diese aber knapp (5 Sekunden) beim Laufen abgeben. Larissa Burtscher kämpfte sich dann die Führung mit einer sehr starken Radleistung wieder zurück und übergab an den Schlussathlet Jakob Meier mit über einer Minute Vorsprung. Meier stürzte im Übereifer mit dem Rad, trotzdem fuhr er eine der schnellsten Radzeiten und konnte mit einem lockeren Lauf den großen Vorsprung ins Ziel bringen. Ein großes Lob für unseren Trainer Egon Meier und unseren Nachwuchsathleten für diese tolle Leistung. Das Team Vorarlberg 2 (Chiara Burtscher, Jonas Germann, Nina Jäger und Samuel Künz) erreichten den 11. Rang von insgesamt 20 Teams aus Österreich.



Dazu Bronze für Sahra Hämmerle in der Jungendklasse. Die Dornbirnerin stieg praktisch gleichzeitig mit der Linzerin Hufnagl mit ca. 40 Sekunden Vorsprung auf die Verfolgerinnen aus dem Wasser. Die beiden Damen erkannten ihre Chance und arbeiteten auf den 12 Radkilometern gut zusammen. Somit hatten sie für die 3,3km Laufen ein Polster von fast 50 Sekunden. Mit einer äußerst starken Laufleistung konnte Nowak Katharina die beiden noch abfangen. „…. ich bin sehr zufrieden, endlich ist fast Alles aufgegangen. Beim Laufen fehlten mir dann noch etwas die „Körner“ um ganz vorne zu landen …“ die Worte von Hämmerle nach dem Gewinn der Bronzemedaille. Am Schluss fehlten nur 6 Sekunden auf den 2. und 16 Sekunden auf den 1. Rang. Ihre Teamkollegin aus Bludenz, Larissa Burtscher, musste die Radstrecke praktisch alleine fahren, das entsprechend Kraft kostete, und sie dann beim Laufen nicht mehr um den Kampf der Medaillenränge eingreifen konnte. Trotzdem ist der 4. Rang ein sehr gutes Ergebnis. Jäger Nina platziert sich auf dem 10. Rang.